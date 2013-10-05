Итальянский режиссер Лиццани покончил с собой на 92-м году жизни
Выдающийся итальянский кинорежиссер, сценарист и кинокритик Карло Лиццани (Carlo Lizzani) покончил с собой в субботу на 92-м году жизни, выбросившись из окна четвертого этажа своей римской квартиры
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Карло Лиццани (в России его фамилию часто писали как Лидзани) родился в Риме в апреле 1922 года. Начал свою деятельность в кинематографе с критики и написания сценариев для таких знаменитых мастеров итальянского неореализма, как Роберто Росселини, Джузеппе де Сантис и Альберто Латтуада. Затем начал работать в Милане ассистентом режиссера. Свой первый документальный фильм "На Юге что-то изменилось" снял в 1950 году.
По теме: Французский писатель застрелился в Соборе Парижской Богоматери
Уже на следующий год Лиццани выпустил свою дебютную художественную ленту "Осторожно! Бандиты!". Получил известность после драмы "Повесть о бедных влюбленных". Но настоящую славу принесли ему фильмы, снятые в криминальном жанре: "Процесс в Вероне", "Бандиты в Милане", "Безумный Джо", "Муссолини, последний акт". Когда в СССР началась перестройка, снял фильм "Дорогой Горбачев", который был представлен на Венецианском кинофестивале и получил широкий общественный резонанс.
Его последний художественный фильм "Отель Меина"вышел на экраны в 2007 году. В последние годы режиссер продолжал работать в документальном кино и на телевидении. В 2013 году совместно с Джанни Боццакки выпустил фильм"Неореализм. Мы были не только "Похитители велосипедов".
Лиццани написал фундаментальную книгу "История итальянского кино". С 1979 по 1982 год он был директором Венецианского международного кинофестиваля. Режиссер был удостоен высших государственных наград Италии.
В ноябре 2010 года на 96-м году жизни, также выбросившись из окна, покончил с собой выдающийся итальянский кинорежиссер и комедиограф Марио Моничелли (Mario Monicelli).