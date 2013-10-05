Итальянский режиссер Лиццани покончил с собой на 92-м году жизни

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Карло Лиццани (в России его фамилию часто писали как Лидзани) родился в Риме в апреле 1922 года. Начал свою деятельность в кинематографе с критики и написания сценариев для таких знаменитых мастеров итальянского неореализма, как Роберто Росселини, Джузеппе де Сантис и Альберто Латтуада. Затем начал работать в Милане ассистентом режиссера. Свой первый документальный фильм "На Юге что-то изменилось" снял в 1950 году.

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Уже на следующий год Лиццани выпустил свою дебютную художественную ленту "Осторожно! Бандиты!". Получил известность после драмы "Повесть о бедных влюбленных". Но настоящую славу принесли ему фильмы, снятые в криминальном жанре: "Процесс в Вероне", "Бандиты в Милане", "Безумный Джо", "Муссолини, последний акт". Когда в СССР началась перестройка, снял фильм "Дорогой Горбачев", который был представлен на Венецианском кинофестивале и получил широкий общественный резонанс.

Его последний художественный фильм "Отель Меина"вышел на экраны в 2007 году. В последние годы режиссер продолжал работать в документальном кино и на телевидении. В 2013 году совместно с Джанни Боццакки выпустил фильм"Неореализм. Мы были не только "Похитители велосипедов".

Лиццани написал фундаментальную книгу "История итальянского кино". С 1979 по 1982 год он был директором Венецианского международного кинофестиваля. Режиссер был удостоен высших государственных наград Италии.

В ноябре 2010 года на 96-м году жизни, также выбросившись из окна, покончил с собой выдающийся итальянский кинорежиссер и комедиограф Марио Моничелли (Mario Monicelli).