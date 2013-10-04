Экс-президент Чехии призывает страну "добиваться развода" с ЕС

Этот призыв он сделал в своей последней книге, которая должна быть опубликована на будущей неделе, сообщает "Украинская служба BBC".

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"Он обвинил Европейский Союз во вмешательстве во внутренние дела Чехии и в несоблюдении принципов свободы и суверенитета. Господин Клаус, во времена президентства которого Чехия вошла в ЕС, однажды назвал это браком по расчету, а не по любви. Теперь, говорит он, чехи должны добиваться развода", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Европейский союз — экономическое и политическое объединение 28 европейских государств. Членами ЕС являются Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония