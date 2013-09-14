Исландия задумалась, вступать ли в ЕС

Как говорится в официальном заявлении главы внешнеполитического ведомства страны Гуннара Браги Свенссона, в ближайшем будущем островное государство намерено укреплять связи с Евросоюзом, не становясь при этом его членом, пишет "Зеркало недели".

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"Подача заявления о вступлении в ЕС было исключительно важным для Исландии решением, которое, однако, было принято при отсутствии как единого мнения по этому вопросу, так и должной убежденности в том, что выбранный путь верен, – отметил Свенссен, обращаясь к членам исландского парламента (альтинга). – Со временем шаткость основ, на которых стояло данное решение, стала очевидной. Значительная часть усилий тратилась на ведение переговоров внутри правящей коалиции, возглавляемой социал-демократами, а не на обсуждение конкретных вопросов с представителями ЕС".

По словам министра, представляющего пришедшее к власти в мае этого года правительство правых и центристов, в настоящий момент переговоры, приостановленные еще в прошлом году, окончательно зашли в тупик. При этом Свенссон особо подчеркнул, что Исландия не отзывает свое заявление и не прекращает переговоры полностью, несмотря на то, что обе партии, входящие в новую коалицию, являются противниками вступления страны в ЕС.

При этом он подтвердил, что вопрос о возобновлении переговорного процесса в будущем может быть решен в ходе референдума, как об этом уже неоднократно заявляли лидеры правящих партий. В ближайшем будущем вопрос о том, какие политические и экономические выгоды страна может извлечь из вступления в ЕС, будет повторно поставлен перед экспертной группой Университета Исландии. Итоговый отчет будет изучен правительством.

В настоящий момент против вступления страны в ЕС выступает более половины 320-тысячного населения островного государства. Хотя теоретическое присоединение к ЕС могло бы принести Исландии значительные выгоды в области валютного регулирования (начиная с кризисного 2008 года исландская крона перестала свободно конвертироваться на мировом валютном рынке), под угрозой может оказаться рыболовецкая отрасль страны из-за тянущегося спора с соседями о квотах на вылов многих ценных промысловых пород. Кроме того, данный путь выглядит все менее привлекательным из-за структурных проблем в еврозоне и затяжного (5-10 лет) процесса перехода на новую валюту.