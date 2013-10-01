В США республиканцы предлагают открыть госучреждения, демократы - против

По его данным, республиканцы намерены провести через палату несколько отдельных законов о финансировании крупных учреждений, таких как управление по делам ветеранов и управление национальных парков. Также не исключается финансирование отдельных значимых объектов. Из-за кризиса закрылся ряд музеев и памятников, например, статуя Свободы в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер .

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В Белом доме заявили, что предложение республиканцев "показывает полное отсутствие серьезности" оппозиции в подходе к финансированию правительства,

Напомним, из-за отсутствия компромисса финансирование госаппарата в США прекратилось впервые за 17 лет. Многие госучреждения прекратили работу в полночь на вторник по местному времени (07.00 кск). Под угрозой вынужденного отпуска оказались 800 тысяч госслужащих.