В Житомире беспризорные дети испортили праздник местной власти

В Житомире по случаю 1125-летнего юбилея на центральной площади города - Соборной - презентовали горожанам Рог изобилия из 1125-ти баранок, булочек и рогаликов общим весом в 35 килограммов.

Как передает корреспондент УНИАН, длина этого кулинарного шедевра 3 метра, в диаметре он 60 сантиметров. На его изготовление понадобилось 25 килограммов муки, более 100 яиц, 25 килограммов сахара и 5 килограммов сухого молока.

Во время презентации Рога изобилия, о котором местные СМИ объявили горожанам предварительно, к нему неожиданно хаотически ринулись беспризорные дети, что в известной мере испортило праздничное настроение представителям городской власти.

В эти выходные Житомир отмечает 1125-летие со дня своего основания.