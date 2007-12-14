Саакашвили подал в суд на ЦИК Грузии

Михаил Саакашвили, покинувший пост президента для участия в выборах, подал иск в городской суд Тбилиси против Центризбиркома республики. Он выступает против позиции ЦИК, который не разрешил голосовать грузинским миротворцам, проходящим службу в Косово и Ираке.

За то, чтобы лишить военных в "горячих точках" права участвовать в выборах, ЦИК проголосовал 11 декабря по настоянию оппозиции.

Члены Центризбиркома, представляющие оппозиционные движения и партии, заявили, что миротворцы находятся в условиях чрезвычайного и военного положения. Они сослались на конституцию Грузии, которая запрещает проводить голосование в такой обстановке.

Сами грузинские военные в Ираке протестуют против запрета голосовать. Об этом они заявили в ходе видео-моста с министерством обороны. Они возмущены, хотят воспользоваться своим избирательным правом и выражают надежду, что ЦИК пересмотрит своё решение.

Лента.ру