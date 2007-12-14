Статус Косово должны определять европейцы, а не россияне и американцы

Президент Франции Николя САРКОЗИ заявляет, что вопрос будущего статуса Косово должны решать европейцы, а не россияне и американцы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции после завершения заседания Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН).

“Мы говорим, что это не дело господина ПУТИНА (Президента России Владимира ПУТИНА – УНИАН), который может иметь друзей, это не дело господина БУША (Президента США Джорджа БУША – УНИАН), который может иметь друзей, - это дело европейцев, поскольку мы в Европе. И это не абсурдно, чтобы Европа имела свою позицию по этому вопросу”, - сказал он.

Президент Франции заявил, что сегодня сложилась такая ситуация, что ни косовары, ни сербы не хотят жить вместе.

По его словам, Европа приложила все усилия для того, чтобы сблизить их точки зрения относительно статуса Косово, однако все инициативы провалились.

“Косовары и сербы не хотят больше жить вместе. Югославии больше не существует, так же, как не существует Советского Союза”, - сказал он.

При этом Н.САРКОЗИ также выразил убеждение, что Европа не должна думать над тем, как вопрос Косово может повлиять на будущее решение проблемы других конфликтов, например, конфликта в Северной Осетии.

“Это не наша проблема, это другой вопрос”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидеры 27 стран - членов ЕС не смогли достичь согласия относительно будущего статуса Косово.

В начале этого года специальный посланник ООН по Косово Марти АХТИСААРИ представил план урегулирования ситуации в крае. Этот план предусматривает постепенное предоставление независимости Косово. Против этого плана выступает Сербия, а также Россия, которая считает, что реализация плана в отношении Косово будет способствовать усилению сепаратистских настроений и устремлений в других регионах с “замороженными” конфликтами, в частности, таких как Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье.

В начале декабря премьер-министр Косово Агам ЧЕКУ заявил о готовности провозгласить независимость края в одностороннем порядке в ближайшее время. Вопрос будет также рассматриваться на ближайшем заседании Совета Безопасности ООН.