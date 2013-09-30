В чикагском метро столкнулись поезда, пострадали десятки человек
Как минимум 48 человек получили ранения разной степени тяжести утром 30 сентября при столкновении двух поездов чикагского метро.
По предварительной информации, жизни пострадавших ничего не угрожает, с ними работают медики, пишет The Chicago Tribune со ссылкой на мэра города Энтони Кальдерона.
Столкновение произошло на станции «Гарлем» «синей» ветки метро, связывающей центр Чикаго с западными и северо-западными районами города. Один поезд по невыясненным пока причинам врезался в другой, стоящий у платформы, сообщает Lenta.ru
Сотрудники метро, работающие на этой станции, постарались как можно быстрее эвакуировать людей и оказать первую помощь пострадавшим. Сейчас на месте происшествия работают многочисленные медицинские бригады и сотрудники других экстренных служб.
Из-за столкновения движение поездов на семи станциях «синей» ветки остановлено. На замену им власти уже организовали автобусный маршрут.