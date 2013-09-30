В чикагском метро столкнулись поезда, пострадали десятки человек

По предварительной информации, жизни пострадавших ничего не угрожает, с ними работают медики, пишет The Chicago Tribune со ссылкой на мэра города Энтони Кальдерона.

Столкновение произошло на станции «Гарлем» «синей» ветки метро, связывающей центр Чикаго с западными и северо-западными районами города. Один поезд по невыясненным пока причинам врезался в другой, стоящий у платформы, сообщает Lenta.ru

Сотрудники метро, работающие на этой станции, постарались как можно быстрее эвакуировать людей и оказать первую помощь пострадавшим. Сейчас на месте происшествия работают многочисленные медицинские бригады и сотрудники других экстренных служб.

Из-за столкновения движение поездов на семи станциях «синей» ветки остановлено. На замену им власти уже организовали автобусный маршрут.