50 тысяч человек вышли на антиправительственный митинг в Манчестере

"В марше принимают участие более 50 тысяч человек, это самое большое политическое шествие, безопасность которого обеспечивала городская полиция. Протестующие прошли через центр города по главной улице и провели митинг в одном из парков", - рассказали журналистам представители управления полиции Манчестера, сообщает РИА Новости.

По заявлению участников, марш должен указать правящей коалиции консерваторов и либерал-демократов на ошибочность курса и необходимость поддержки работающего населения страны.

"Марш и митинг собрали тысячи простых людей, которые хотят сказать правительству, что они думают по поводу его действий. Их политика оказала разрушительное воздействие на общество и экономику. Только в системе здравоохранения за последние три месяца была сокращена 21 тысяча рабочих мест", - заявила местными СМИ глава Конгресса британских профсоюзов Франсиз О`Грэди.

Несмотря на многочисленность акции, инцидентов, по данным полиции, зарегистрировано не было, никто не задержан.