90-летняя бабушка активистки Greenpeace просит суд не сажать внучку в СИЗО

Альпинистка Саарела - одна из тех, кто непосредственно принимал участие в акции на "Приразломной" - она пыталась залезть на платформу, но упала в воду, откуда была поднята на борт пограничного корабля "Ладога". В четверг срок ее задержания был продлен на 72 часа из-за нехватки необходимых документов, сообщает РИА Новости.

Защита Саарелы представила положительные характеристики на нее, в том числе от преподавателя, руководителей природоохранных организаций ,члена парламента Финляндии, а также от бабушки активистки.

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"На мой взгляд, она поступила необдуманно, но не хотела ничего плохого. Мне скоро 90 лет, я очень озабочена. Я знаю Синию с младенчества, она очень хорошая, добрая и ответственная девочка, нуждается в помощи", - написала бабушка финской активистки мурманскому суду. Бабушка уверена, что ее внучка не хотела причинять ущерб или кого-то оскорбить и просит не отправлять внучку в СИЗО.