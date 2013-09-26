Мурманский суд срочно покрасят из-за внимания СМИ к активистам "Гринпис"

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на FlashNord.

Решение было принято из-за большого количества комментариев относительно обшарпанного вида здания, с которого облупилась краска.

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«На всех сайтах фотографии облупившегося здания. Это позор. Недопустимо, когда Мурманск в интернете выглядит таким образом. Фасад здания будет отремонтирован к 100-летию города. Это сегодняшнее решение руководства», — заявил источник в администрации города. Он добавил, что в ночь перед началом слушаний сотрудники коммунальных служб произвели уборку территории возле суда.

Процесс над членами экипажа ледокола «Арктик Санрайз», задержанными по обвинению в попытке захвата нефтеплатформы «Приразломная», начался утром 26 сентября. Всего перед судом должны предстать 30 человек.

Как сообщал УНИАН, суд Мурманска на 72 часа продлил срок задержания гражданина Украины Руслана Якушева – члена команды судна Гринпис «Arctic Sunrise».

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил временно исполняющий обязанности генерального консула Украины в Санкт-Петербурге Олег Евдокимов.

«По делу нашего гражданина принято решение продлить срок его задержания еще на 72 часа», - сказал Евдокимов.

Он сообщил, что с соответствующим ходатайством выступила защита Якушева, чтобы иметь время для сбора дополнительной информации.

По его словам, таким образом в понедельник будет принято окончательное решение по делу гражданина Украины.

«Защита рассчитывает убедить власти РФ в невиновности Якушева», - сказал он.

18 сентября активисты «Гринпис», подплыв на судне Arctic Sunrise («Арктик Санрайз») к морской платформе «Приразломная», попытались высадиться на платформу. Российские пограничники открыли предупредительный огонь, 11 раз выстрелив в воздух недалеко от ледокола. Были задержаны 30 человек, в том числе и иностранцы, среди которых украинец.

24 сентября Следственный комитет России возбудил в отношении активистов «Гринпис» дело о пиратстве.

Большинство иностранных граждан из числа команды Arctic Sunrise арестованы сроком на 2 месяца.

Экологи протестуют против планов бурения в Арктике. Территория вокруг Северного полюса должна стать мировым заповедником, считают в «Гринпис».

Проект «Газпрома» в Баренцевом море - первая попытка России начать добычу нефти в этом районе.