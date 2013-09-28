Прах Маргарет Тэтчер предали земле в Челси

Прах бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер предали земле в субботу, 28 сентября. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

Бывшую главу правительства похоронили рядом с ее мужем на территории Королевского госпиталя в Челси — лондонского пансионата для престарелых военнослужащих, которому она помогала при жизни.

В церемонии захоронения приняли участие дети Тэтчер — сын Марк и дочь Кэрол, организатор ее предвыборных кампаний Тим Белл и Синтия Кроуфорд, которая более тридцати лет работала личным помощником «Железной леди». В роли почетного караула выступили обитатели пансионата — «пенсионеры Челси», одетые в традиционные красные мундиры.

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Маргарет Тэтчер, возглавлявшая британское правительство с 1979 по 1990 год, скончалась от инсульта 8 апреля 2013 года. Торжественная церемония прощания с бывшим премьером состоялась в Лондоне 17 апреля. После завершения официальных мероприятий, в которых приняли участие руководители зарубежных государств, тело Тэтчер передали для кремации родственникам.

В июле сообщалось, что траурные мероприятия обошлись в 1,2 миллиона фунтов стерлингов, однако сейчас AFP называет другую сумму — 3,6 миллиона фунтов, то есть около 1,9 миллиона евро, причем эти средства были выделены из бюджета. Такие расходы стали дополнительным поводом для недовольства противников Тэтчер: у бывшего премьера немало критиков, которые считают экономический курс Тэтчер пагубным для Великобритании.