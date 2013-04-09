Маргарет Тэтчер похоронят по-королевски 17 апреля

Об этом говорится в сообщении премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, сообщает РИА Новости.

"Похороны госпожи Тэтчер пройдут в среду, 17 апреля 2013 года, в соборе Святого Павла", - сообщается в заявлении.

Похороны Тэтчер не будут иметь статус государственных, хотя пройдут с соблюдением таких же церемоний, как при погребении принцессы Дианы и других королевских особ, отмечалось в распространенном ранее заявлении британского правительства.

После торжественной церемонии, во время которой экс-премьеру будут отданы воинские почести, тело Тэтчер будет кремировано в присутствии родных и близких.

Экс-премьер Великобритании, "железная леди" Маргарет Тэтчер умерла в понедельник в возрасте 87 лет. Тэтчер - первая и единственная в истории Великобритании женщина-премьер (1979-1990). В декабре прошлого года она была госпитализирована. Ее окружение позже сообщило, что экс-премьер перенесла небольшую операцию. После выписки из больницы баронесса проживала в лондонском отеле Ritz, чтобы облегчить уход за собой.