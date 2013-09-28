Правозащитники раскритиковали резолюцию СБ ООН по Сирии

Базирующаяся в США международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) подвергла критике принятую накануне резолюцию Совбеза ООН по Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Это резолюция не обеспечивает правосудия в отношении химатаки, жертвами которой стали сотни детей, а также других жертв преступлений в стране", — сказал Болопьон. Он отметил, что организация требует призвать к ответу "всех ответственных за массовые убийства в Сирии".

Ранее HRW возложила ответственность за применение химического оружия под Дамаском 21 августа на власти Сирии.

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Резолюция, обязывающая власти и оппозицию Сирии выполнять план ликвидации ее химоружия, принята единогласно 15-ю странами-членами СБ ООН вечером в пятницу.

Сирия давно обвиняет некоторые соседние страны и западные государства в поддержке террористов и экстремистов в Сирии, в том числе в поставках вооружений.