Следователи начали осмотр задержанного в России судна Greenpeace

Капитан судна, американец Питер Уилкокс, доставлен из СИЗО на борт, также на корабле находится один из адвокатов Greenpeace. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Greenpeace корр.

"Остальные задержанные и арестованные находятся в СИЗО, причем восемь человек перевезены в СИЗО города Апатиты, это примерно в 250 км от Мурманска", - сообщили в пресс-службе.

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Также представитель Greenpeace сообщила, что рассмотрение дел восьми членов экипажа, чей срок задержания был продлен на 72 часа, начнется в Ленинском суде Мурманска утром 29 сентября. В пятницу суд арестовал на 2 месяца остальных 22 человека с задержанного судна, в том числе всех четырех граждан России, а также капитана судна. Всего на Arctic Sunrise были представители 19 стран.

Акция на "Приразломной"

18 сентября судно Arctic Sunrise подошло к морской платформе "Приразломная", находящиеся на борту активисты предприняли попытку высадки на платформу. Их действия были пресечены сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Мурманской области, после чего судно на буксире доставили в порт Мурманск. Следователи возбудили уголовное дело о пиратстве, но не исключают, что оно может быть переквалифицировано на другую статью.

Кроме того, в Следственном комитете России не исключают, что задержанные за нападение на платформу "Приразломная" могут быть освобождены из-под стражи еще до истечения двухмесячного срока, назначенного судом.