В России украинца с корабля Greenpeace оставили под арестом

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил временно исполняющий обязанности генерального консула Украины в Санкт-Петербурге Олег Евдокимов.

«По делу нашего гражданина принято решение продлить срок его задержания еще на 72 часа», - сказал Евдокимов.

Он сообщил, что с соответствующим ходатайством выступила защита Якушева, чтобы иметь время для сбора дополнительной информации.

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По его словам, таким образом в понедельник будет принято окончательное решение по делу гражданина Украины.

«Защита рассчитывает убедить власти РФ в невиновности Якушева», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября активисты «Гринпис», подплыв на судне Arctic Sunrise («Арктик Санрайз») к морской платформе «Приразломная», попытались высадиться на платформу. Российские пограничники открыли предупредительный огонь, 11 раз выстрелив в воздух недалеко от ледокола. Были задержаны 30 человек, в том числе и иностранцы, среди которых украинец.

24 сентября Следственный комитет России возбудил в отношении активистов «Гринпис» дело о пиратстве.

Большинство иностранных граждан из числа команды Arctic Sunrise арестованы сроком на 2 месяца.