Сенат США принял резолюцию о временном финансировании работы правительства

Документ сенаторы приняли 55-ю голосами против 44-х. Он предусматривает продолжение ассигнований на деятельность федерального правительства лишь на период с 1 октября по 15 ноября. Кроме того, сенаторы восстановили в резолюции финансирование реформы системы здравоохранения, которую провела администрация Обамы и которая вызывает решительное неприятие у оппозиционной Республиканской партии США, передает ИТАР-ТАСС.

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Теперь сенат, контролируемый Демократической партией, вернул резолюцию на рассмотрение палаты представителей Конгресса. Дальнейшая судьба документа, который официально именуется совместной резолюцией палаты представителей и сената, не ясна. Объясняется это тем, что среди имеющих большинство в палате представителей республиканцев фактически произошел раскол. Крайне правые настаивают на том, чтобы лишить реформу здравоохранения финансирования хотя бы даже путем приостановки нормальной работы правительства.

Свой вариант резолюции, отвергнутый сенатом, палата представителей приняла 20 сентября. Она тогда высказалась за то, чтобы лишить финансирования реформу здравоохранения. Эта резолюция должна была действовать до 15 декабря.

В истории США в период с 1977 года по настоящее время финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом как минимум 17 раз. "Без денег" исполнительная ветвь власти тогда сидела различные промежутки времени. Самый короткий из них был равен 3 дням. Рекордно длинный же составил 21 день - между 15 декабря 1995 года и 6 января 1996-го.

Федеральные служащие в таких ситуациях, а сейчас их около 800 тыс человек, уходят в отпуск без сохранения содержания. Тем не менее, в соответствии с законодательством США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности, в том числе внешнеполитическую деятельность, продолжают работу. Аналогичные требования выдвигаются и к тем американским госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности".