СМИ: Правительство США может остановить работу из-за прекращения финансирования

Директор Административно-бюджетного управления Белого дома Сильвия Бервелл разослала на этой неделе письма с соответствующим предостережением ”в порядке предосторожности”, сообщает ИТАР-ТАСС.

По теме: СМИ: Сотрудников ФБР могут отправить в отпуск за свой счет

30 сентября в США завершается текущий финансовый год. До его истечения Конгресс должен принять решение о дальнейшем финансировании работы государственного аппарата. Однако споры о бюджете, как обычно, увязываются с различными другими вопросами, среди которых главный сейчас - финансирование программы медицинского обслуживания в стране на базе профильного закона, принятого в 2010 году.

Судьба так называемой программы ”Обамакэр”, что можно условно перевести как ”Обама-здрав”, - принципиальный вопрос и для действующей демократической администрации Барака Обамы, и для республиканской оппозиции. Идти на уступки и компромиссы по нему ни одна из сторон пока не собирается.