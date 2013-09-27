Число жертв землетрясения в Пакистане превысило 500 человек

Число жертв разрушительного землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего во вторник в юго-западной пакистанской провинции Белуджистан, достигло 515 человек. Об этом сегодня сообщили представители местных властей, сообщает ИТАР-ТАСС.

26 сентября боевики, по некоторым данным, пытались сбить вертолет с гуманитарной помощью, однако выпущенная ими ракета не попала в цель. Активность террористов в этом регионе осложняет проведение поисково-спасательных работ.

Землетрясение произошло на территории шести округов провинции Белуджистан, где проживает более 300 тыс человек. Больше всего пострадал город Аваран, в 69 км от которого находился эпицентр подземных толчков.

Новый остров

После землетрясения в море недалеко от провинциального портового города Гвадар появился остров площадью около 20 тысяч кв метров. Длина острова около 200 метров, ширина – 100 метров, высота достигает 20 метров.

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По утверждениям очевидцев, после первого толчка произошло по меньшей мере пять сильных повторных. Изначально Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 7,4, однако позднее повысила этот показатель до 7,7.

За последнее столетие Белуджистан не раз переживал мощные землетрясения. В мае 1935 года в результате землетрясения погибли 20 тысяч человек. Административный центр провинции - город Кветта - был полностью разрушен. В ноябре 1945 года землетрясение магнитудой 7,8 унесло жизни 4 тысяч человек.