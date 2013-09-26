Число жертв землетрясения в Пакистане приближается к 350

Ранее сообщалось о 327 погибших. Как пишет пакистанская газета News International, независимые источники заявляют, что число жертв намного больше официальных цифр, так как спасатели продолжают находить тела погибших в развалинах в округе Аваран, наиболее пострадавшем от землетрясения.

Разрушены или серьезно повреждены более 20 тысяч домов. В городе Аваран пострадали более 90% построек, сообщает РИА Новости.

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Телеканал Geo News сообщает, что в Аравийском море напротив прибрежного города Ормара после землетрясения появился небольшой остров. Ранее сообщалось, что остров появился у порта Гвадар.

По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился на территории провинции Белуджистан, в 66 километрах северо-восточнее города Аваран, очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров. За землетрясением последовали четыре афтершока, магнитуда самого мощного из которых составила 5,9.

Главный министр провинции Белуджистан Абдул Балодж объявил в округе чрезвычайное положение. На помощь спасателям направлены военные и пограничники. Пресс-служба армии Пакистана сообщала, что в спасательной операции планируется задействовать около тысячи военных и вертолеты.

Представитель ООН в Пакистане Тимо Паккала заявил, что ООН находится в тесном контакте с пакистанскими спасательными службами и готова оказать им помощь.