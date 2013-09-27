В Баку автор ролика "Давай, до свидания!" получил пять лет строгого режима

Мамедов, известный как автор ставшего популярным в интернете видеоролика "Давай, до свидания!", был признан виновным по статьям "Государственная измена", "Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды"и "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств в крупном размере", сообщает РИА Новости.

Адвокаты Мамедова заявили, что решение суда политически мотивировано, и они подадут апелляцию.

Мамедов был арестован полтора года назад, суд продолжался в течение девяти месяцев. Гособвинитель просил судей вынести приговор в виде шести лет лишения свободы. Адвокаты заявляли, что суд должен оправдать Мамедова. За процессом следили представители посольств и миссий международных организаций в Баку, правозащитники, СМИ.

По данным генпрокуратуры и МВД Азербайджана, при задержании у Мамедова было обнаружено около 33 граммов героина. Следствие также считает, что Мамедов с 1992 года был привлечен к тайному сотрудничеству со спецслужбами Ирана, занимался деятельностью против суверенитета, безопасности и территориальной неприкосновенности Азербайджана, регулярно получая взамен материальное вознаграждение, а в статьях в своей газете и в переведенных им книгах "выражал мысли, колеблющие веру и уважение к жизни, культуре, традициям, истории малочисленных народностей, проживающих на территории республики, предпринимал действия, откровенно направленные на проявление национальной нетерпимости и вражды".

Сам Мамедов считает, что уголовное дело против него полностью сфабриковано.