Facebook удалось отсудить у спамеров три миллиона долларов

Суд американского штата Калифорния обязал компанию Power Ventures выплатить штраф в размере трех миллионов долларов за рассылку спама в социальной сети Facebook. Об этом говорится в опубликованном 26 сентября решении суда, пишет Лента.ру.

Как говорится в документе, Power Ventures признана виновной в незаконном доступе к аккаунтам пользователей, нарушении авторских прав, а также правил пользования Facebook. В ходе разбирательства была установлена причастность компании к рассылке пользователям соцсети более чем 60 тысяч рекламных писем.

Зарегистрированная на Каймановых островах компания Power Ventures, позволяла пользователям объединять аккаунты в различных социальных сетях через центр управления на своем сайте power.com. Получаемая при регистрации на сайте персональная информация об аккаунтах в Facebook в дальнейшем использовалась для рассылки спама.

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Судебное разбирательство между Facebook и Power Ventures тянулось с 2008 года. В 2012 году социальная сеть выиграла дело, однако окончательный размер штрафа был утвержден только сейчас — после рассмотрения всех апелляционных заявлений руководства Power Ventures.

Power Ventures — не единственный участник громких судебных процессов, касающихся распространения спама в Facebook. В 2009 году за рассылку спама в соцсети к штрафу в размере 711 миллионов долларов суд приговорил Сэнфорда Уоллеса (Sanford Wallace), также известного под именем «Король спама».

Как подсчитали в августе 2013 года итальянские эксперты Андреа Строппа (Andrea Stroppa) и Карло де Мичели (Carlo De Micheli), каждый год спамеры в Facebook зарабатывают более 200 миллионов долларов США.