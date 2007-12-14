Преемник Путина покажет Украине где раки зимуют?

Директор Института стран СНГ, депутат российской Госдумы Константин ЗАТУЛИН считает, что первый вице-премьер РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ в случае избрания на должность Президента России будет вести более жесткую политику в отношении Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время видеомоста "Киев-Москва".

«Украине придется столкнуться с достаточно жестким переговорщиком, который выглядит либералом во внутреннем рейтинге возможных преемников ПУТИНА, но на самом деле является безусловным прагматиком в том, что касается отношений с Украиной», - сказал К.ЗАТУЛИН.

В тоже время он считает, что выдвижение Д.МЕДВЕДЕВА как единого кандидата на пост Президента РФ от ряда партий является хорошей новостью для украинско-российских отношений, но плохой для тех украинских политиков, которые "делают вид, но не развивают отношения между двумя странами".

По словам К.ЗАТУЛИНА, Д.МЕДВЕДЕВ достаточно проинформирован о настоящих проблемах российско-украинских отношений, о позиции политических элит в Украине, так как, занимая должности руководителя Администрации Президента и первого вице-премьера, получал информацию из Украины из первых рук.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря Президент России Владимир ПУТИН поддержал кандидатуру первого вице-премьера РФ Д.МЕДВЕДЕВА в качестве единого кандидата в президенты от партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», Аграрной партии и партии «Гражданская сила».

Выборы Президента РФ состоятся в марте 2008 года.