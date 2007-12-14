Путин и Лукашенко поговорят о Союзном государстве

Президент России Владимир Путин прибыл в четверг вечером в белорусскую столицу. Ранее Кремль сообщил, что на повестку дня не вынесен вопрос о подписании конституционного акта Союзного государства России и Беларуси. Однако канцелярия белорусского президента Александра Лукашенко сообщила, что на встрече будет обсуждаться проект конституционного договора. Обозреватели в Москве не исключают, что Путин после завершения своих президентских полномочий в марте следующего года может возглавить Союзное государство России и Беларуси. Накануне минская милиция разогнала около 200 демонстрантов, которые собрались в центре города, чтобы выразить протест против возможного объединения Беларуси с Россией.

Немецкая волна