Американские визы подорожают с 1 января

Госдепартамент США в четверг объявил о повышении стоимости американской визы более, чем на 30 процентов, сообщает Лента.русо ссылкой на AFP.

"Уже в 2004 году, когда рассчитывались размеры действующих в настоящий момент визовых сборов, плата в 100 долларов не покрывала все расходы, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США. - А после того, как была введена обязательная дактилоскопия каждого соискателя въездной визы, расходы на обработку заявки значительно возросли".

C 1 января 2008 года размер сборов для большинства стран мира и большинства категорий виз устанавливается на уровне в 131 доллар США. Соискатели, лично подавшие заявление на визу до 31 декабря 2007 года, заплатят сборы по старым расценкам - 100 долларов. Если иностранный гражданин подал запрос на визу до 1 января, но не явился при этом лично в консульство, ему придется доплатить 31 доллар.

Последний раз стоимость виз в США повышалась в 2002 году. Правом безвизового въезда в США пользуются граждане почти 30 стран мира, в том числе Евросоюза, Австралия и Япония.