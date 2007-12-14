Еврокомиссия приравняла сингапурское спиртное к безопасному

Жидкости, приобретенные в дьюти-фри Сингапура, не будут конфисковаться у транзитных пассажиров в аэропортах ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня.

Сегодняшнее решение стало первым случаем применения нового законодательства ЕС о перевозке жидкостей в самолетах.

“Комиссия смогла сделать такое исключение для жидкостей, приобретенных в Сингапурском аэропорту, поскольку национальные власти продемонстрировали, что местные меры безопасности были настолько хороши, как и наши”, - заявил по этому поводу вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы транспорта Жак БАРРО.

Как сообщал УНИАН, 31 июля этого года Европейская комиссия приняла новые правила перевозки жидкостей в самолетах.

В соответствии с принятыми изменениями, Еврокомиссия получила полномочия проводить проверки на соответствие европейским правил безопасности, применяемых в дьюти-фри третьих стран. В случае признания соответствия дьюти-фри третьих стран европейским правилам безопасности, жидкости, приобретенные в них, будут разрешаться к перевозке пассажирами на европейских авиалиниях в ручной клади.

Еврокомиссия ввела новые правила перевозки жидкостей в самолетах после того, как в августе 2006 года правоохранители Великобритании обнаружили террористическую группу, которая пыталась пронести на борт самолетов различные жидкости, которые сами по себе не являются взрывоопасными, но в смеси становятся взрывчаткой. Террористы собирались взорвать несколько самолетов, преимущественно тех, которые следовали в США.

Сейчас, в самолетах разрешено перевозить в ручной клади не больше 100 мл. жидкости. На проверку она должна предъявляться в прозрачных пакетах.