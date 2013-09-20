США отказались выдать визы венесуэльской делегации в ООН

В числе официальных лиц, не получивших американские визы, оказался, по словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Вильмер Барьентос, возглавляющий администрацию президента, а также командующий вооруженными силами страны. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

Никаких иных подробностей произошедшего президент Венесуэлы сообщать не стал. Мадуро также не уточнил, собирается ли он сам посетить Нью-Йорк и принять участие в работе Генассамблеи ООН.

Ранее сообщалось, что глава венесуэльского МИД Элиас Хауа объявил, что США отказались пропустить в свое воздушное пространство самолет Николаса Мадуро, направляющегося с официальным визитом в Китай. Визит Мадуро в КНР должен начаться 20 сентября. По словам главы венесуэльского МИД, отказ в доступе в американское воздушное пространство не нарушит планы Мадуро. Будут разработаны альтернативные маршруты полета самолета венесуэльского президента, подчеркнул Хауа.

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Официальные лица США пока никак не прокомментировали ни заявление об отказе в выдаче виз венесуэльской делегации, ни сообщения о закрытии для самолета президента Мадуро американского воздушного пространства.

Отношения между Венесуэлой и США ухудшились после прихода к власти в 1999 году Уго Чавеса. Предшественник Мадуро на посту президента Венесуэлы неоднократно критиковал американскую политику и обвинял власти США в подготовке покушения на него. Мадуро, занявший пост президента Венесуэлы весной 2013 года, проводит в отношении США такую же политику, как и его предшественник.