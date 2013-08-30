Родственники погибших рыбаков жаждут наказания для российских пограничников

Брат одного из утонувших украинцев Анатолий Бойко уверен, что в видео, где российские пограничники преследуют рыбаков на лодке почти вдвое большей и топят их, есть разрывы, и россияне специально ждали, пока люди не утонут, сообщает Радио Свобода.

«Россия виновата во всем. Нагло взяли потопили. Эта съемка прерывалась. Уже когда их потопили, они отошли в сторону и стояли ждали, кто вылезет, кто не вылезет. А потом только подняли Федоровича. А Федорович держал же брата за волосы сразу, а потом они пошли на дно, и он отпустил брата, который был без сознания" , - говорит Анатолий.

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Он считает, что россияне заслуживают наказания, но жалуется на нехватку ресурсов, чтобы самому добиться справедливости.

"Я не сильно грамотный, чтобы в Европейский суд обратиться, надо же адвоката мне, а они стоят денег, адвокаты. А я живу на пенсию" , - сказал Бойко .

Между тем Оксана Ерохина, жена еще одного погибшего рыбака, считает, что большую роль в этом деле играют медиа. Если бы не журналисты, то дело уже давно бы замяли. Вдова наняла адвоката, общего с семьей Федоровичей, и ждет от него активных действий.

"Пока Украина не начала действовать, пока в новостях не начали показывать все это, до того все молчали. И о следствии нам ничего неизвестно. Лишь только в новостях узнаем. С Йейска ничего не говорят о России, молчание. Адвокат работает, чтобы посадить виновных, скорее всего, расследование вести и вывести нам помощь какую-то, семьям погибших. Моего мужа убили ни за что, получается, и теперь на свободе ходят люди эти. Конечно, я бы хотела, чтобы они все сидели" , - сказала женщина.

В свою очередь, следственный отдел управления МВД Украины на Донецкой железной дороге, являющийся органом досудебного расследования по этому событию, ставит вопрос о допросе свидетелей, в частности , российских пограничников, находившихся на катере береговой охраны.