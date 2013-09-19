США успешно перехватили баллистическую ракету над Тихим океаном

Так, США сбили баллистическую цель с разделяющейся головной частью при помощи двух ракет-перехватчиков морского базирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

С военной базы на острове Кауаи (Гавайский архипелаг) была запущена баллистическая ракета-мишень с разделяющейся головной частью. Ракетный крейсер Lake Erie отследил цель и выпустил по ней две ракеты SM-3 Block IB, одна из которых успешно поразила отделившуюся от ракеты-мишени боеголовку.

Таким образом, ВС США впервые провели испытания элементов системы ПРО с одновременным пуском двух ракет-перехватчиков по цели с разделяющейся головной частью.

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Всего за время испытаний системы противоракетной обороны, которые проводятся с 2001 года, ракеты-перехватчики поразили цели в 63 из 79 случаях.