США успешно испытали систему ПРО, сбив две баллистические цели
17:09, 10 сентября 2013Мир
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США провели успешное испытание системы противоракетной обороны (ПРО), перехватив две цели, имитирующие баллистические ракеты средней дальности.
Пентагон говорит, что испытания не связаны с Ближним Востоком / Фото : rusarmy.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.
Перехват целей осуществлялся недалеко от атолла Кваджалейн (Маршалловы острова, Тихий океан). Цели запустили практически одновременно. Перехват первой был осуществлен с помощью системы ПРО Aegis эсминца Decatur и ракеты SM-3. Вторую сбили с помощью подвижной системы наземного базирования THAAD.
"Испытания были запланированы более года назад и никак не связаны с событиями на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
По предварительным данным Пентагона, все системы отработали штатно.
Как отмечается в сообщении, с 2001 года в рамках развития системы ПРО США осуществлено уже 62 успешных перехвата целей, всего же было совершено 78 пусков.
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