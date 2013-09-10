США успешно испытали систему ПРО, сбив две баллистические цели

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

Перехват целей осуществлялся недалеко от атолла Кваджалейн (Маршалловы острова, Тихий океан). Цели запустили практически одновременно. Перехват первой был осуществлен с помощью системы ПРО Aegis эсминца Decatur и ракеты SM-3. Вторую сбили с помощью подвижной системы наземного базирования THAAD.

"Испытания были запланированы более года назад и никак не связаны с событиями на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

По предварительным данным Пентагона, все системы отработали штатно.

Как отмечается в сообщении, с 2001 года в рамках развития системы ПРО США осуществлено уже 62 успешных перехвата целей, всего же было совершено 78 пусков.