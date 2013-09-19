В США бездомному пожертвовали $68 тысяч

Бездомный житель Бостона, штат Массачусетс, Глен Джеймс попал в центр внимания местных СМИ в понедельник после того, как вернул в полицию рюкзак с 41 тысячей долларов. В сумке также находился паспорт на имя гражданина Китая. Именно благодаря ему офицерам полиции удалось разыскать хозяина крупной суммы денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

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Поступок Джеймса вдохновил жителя штата Вирджиния Итана Виттингтона (Ethan Whittington) основать фонд, в который бы все желающие помочь бездомному могли перечислить свои пожертвования. К вечеру среды фонд собрал более 68 тысяч долларов от почти трех тысяч человек. Многие интернет-пользователи оставляют комментарии на онлайн-страничке фонда, выражая свое восхищение поступком Джеймса.

"Я просто считаю историю Джеймса вдохновляющей. Нас все время заваливают негативными новостями. Джеймс дает надежду людям, что в мире не все так плохо", — сказал основатель фонда Виттингтон.

Он добавил, что уже установил контакт с Джеймсом и обсуждает с ним, как ему лучше использовать собранные средства. Он надеется, что эти деньги реально помогут Джеймсу "изменить свою жизнь". В настоящее время Джеймс живет в приюте для бездомных в Бостоне и занимается попрошайничеством.