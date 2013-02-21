С определенным местом запаха

Есть проблема, которую никто не хочет решать. Нет, вообще их много – таких проблем. И решать их не хотят по той простой причине, что те, кто имеет власть и возможности для решения таких проблем, с ними в жизни не соприкасаются. Они живут себе в другом измерении, в другом мире, и заморачиваются проблемами совсем иного масштаба и рода.

Проблема, о которой я говорю, - это бродяги или бомжи, коими кишат улицы наших городов. Но когда улицы, это еще полбеды. А вот когда указанные персонажи появляются в общественном транспорте, то это становится реальной проблемой для окружающих. По причине жуткой вони и грязи. Разумеется, бомж в вагоне метро или троллейбуса моментально становится «королем трассы»: и место освободится, и вокруг эргономическое пространство образуется.

Собственно, и зрелище, и запах, и прочие проявления этого контингента не могут радовать обычных граждан. Но проблему бомжей на моей памяти никто и никогда решать не собирался. То, что зимой «безхатченкам» периодически оборудуют палатки, где они могут поесть и попить горячего и маленько согреться, и с радостью показывают это по телевизору, это прекрасно и гуманно. Но это не решает кардинальной проблемы ни самих бомжей, которые, как известно, больше всего боятся холода, ни людей, среди которых они обитают. Не говоря уже о криминогенном потенциале бродяг.

Упаси Боже, никто не призывает к изоляции людей, по тем или иным причинам оказавшимся на улице. Но дать им возможность социальной реабилитации представляется благим делом. Если бы у кого-то из власть имущих дошли мозги и руки до создания центров социальной реабилитации бездомных, где бродягам обеспечили бы кров, пищу, одежду, медицинскую помощь, а, заодно, и пристроили к каким-либо общественно полезным работам (хотя бы той же зимой чистить улицы от снега и льда) – вряд ли кто-либо это бы осудил.

Конечно, могут возразить, что, мол, часть бродяг дорожит своей свободой и принуждать их к труду негуманно. В этом плане умный писатель Михаил Веллер, полемизируя в книге «Великий последний шанс» с либералами, поставил под сомнение право человека нищенствовать, бродяжничать, вонять. И это совершенно очевидно: человек не имеет права создавать неудобства другим людям.

А наши уважаемые бомжи (кто забыл, это аббревиатура – Без Определенного Места Жительства) места жительства не имеют, зато места запаха – сколько угодно. Жаль только, что оценить эти ароматы могут лишь те граждане, от которых мало что зависит в решении этой проблемы.

Аргумент «не нравится – накопи на автомобиль» - не работает. Всех на автомобили не пересажать.

Игорь Левенштейн