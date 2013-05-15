Московский бомж бросил в витрину магазина на Арбате гранату РГД-5

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на МВД РФ.

Как сообщается, мужчина бросил в витрину магазина на Арбат, дом 31, неустановленный предмет.

К месту ЧП направились правоохранители. Они задержали у магазина мужчину — уроженца Краснодарского края, 1977 года рождения, не имеющего в Москве места жительства, бродяжничавшего с сентября прошлого года.

В ходе осмотра на витрине была обнаружена граната РГД-5, запал от которой нашли у задержанного.

В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.