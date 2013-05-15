Московский бомж бросил в витрину магазина на Арбате гранату РГД-5
09:01, 15 мая 2013Общество
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Полицейские задержали бездомного, забросившего в один из магазинов на Арбате гранату РГД-5.
Мужчина, бросивший РГД-5, бродяжничал в Москве с осени
Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на МВД РФ.
Как сообщается, мужчина бросил в витрину магазина на Арбат, дом 31, неустановленный предмет.
К месту ЧП направились правоохранители. Они задержали у магазина мужчину — уроженца Краснодарского края, 1977 года рождения, не имеющего в Москве места жительства, бродяжничавшего с сентября прошлого года.
В ходе осмотра на витрине была обнаружена граната РГД-5, запал от которой нашли у задержанного.
В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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