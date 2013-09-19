Американец признал себя виновным в стрельбе по Белому дому

В рамках сделки с правосудием Ортега-Эрнандес признал себя виновным по двум из 19 вменявшихся ему статей, а прокуратура согласилась снять наиболее серьезное обвинение в покушении на президента США Барака Обаму, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс. Тем не менее, подсудимому грозит более 27 лет тюрьмы.

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Ортега-Эрнандес стрелял по Белому дому из полуавтоматической винтовки из движущегося автомобиля. Пострадавших не было, но пули оставили следы на стенах резиденции президента США. Барак Обама и первая леди Мишель Обама в тот момент отсутствовали, но в здании находились члены их семьи.

Прокуроры заявили на процессе, что подсудимый называл Обаму "антихристом" и на протяжении ряда месяцев угрожал убить его. Ожидается, что приговор по делу будет вынесен в январе 2014 года.