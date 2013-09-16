Стрельба на базе ВМС США в Вашингтоне: убиты четыре человека, 12 ранены (видео)

Не менее трех преступников участвовали в перестрелке в комплексе зданий ВМС США в Вашингтоне, жертвами которой стали четыре человека и 12 получили ранения, сообщает газета Washington Post.

Инцидент произошел в комплексе зданий командования кораблестроения и вооружений ВМС, где работают около 3 тысяч человек.

Читайте также: В США полиция застрелила мужчину, взявшего заложников в банке

По словам представителя местной полиции, один из стрелявших "блокирован", еще двоих разыскивают сотрудники силовых структур, сообщает РИА Новости.

По некоторым данным, поступающим с места происшествия, подозреваемый забаррикадировался в одной из комнат здания, по другим - он находится на крыше. Персоналу военного объекта отдано указание ограничить перемещения по территории комплекса Washington Navy Yard, где расположено крупнейшее из пяти командных управлений американского флота. Как сообщил представитель ВМС, подозреваемый, предположительно, вооружен автоматической винтовкой и пистолетом.

Как сообщает Washington Post, представители командования ВМС США информацию полиции о нескольких стрелявших не подтвердили, но и не опровергли. Телеканал CNN, в свою очередь, со ссылкой на представителя полиции в американской столице передает, что при стрельбе пострадали до десяти человек.

В настоящее время полиция проводит масштабную операцию в районе инцидента, создана широкая зона оцепления, на каждом перекрестке расположились 3-4 полицейские машины. Район патрулируют два вертолета - полицейский и армейский. На месте работают также Федеральное бюро расследований и пожарные. К границе зоны оцепления прибыли съемочные группы многих американских телеканалов.

Президент США Барак Обама проинформирован о ЧП.

Видео: ТСН