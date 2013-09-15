Обама приветствует участие Путина в сирийском урегулировании

"Я приветствую его участие. Я приветствую тот факт, что он говорит: "Я возьму ответственность за то, чтобы надавить на моего клиента — режим Асада — чтобы он занялся этим химическим оружием", — заявил Обама в воскресенье в интервью телеканалу ABC.

Россия ранее заявляла, что не поддерживает ту или иную сторону в сирийском гражданском конфликте, но выступала против силового вмешательства извне, сообщает РИА Новости.

По словам Обамы, он с осторожным оптимизмом рассчитывает на партнерство по Сирии.

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Комментируя высказывания Путина в недавней статье в New York Times, где российский президент подверг критике идею американской исключительности в мире, Обама сказал: "Не думаю, что у господина Путина те же ценности, что у нас". Президент США отметил, что он против противостояния России и США, в том числе по таким вопросам, как Сирия. "Это не состязание между США и Россией", — сказал Обама. Возможное влияние России в Сирии "не вредит нашим интересам", заключил американский президент.

Россия и США на этих выходных договорились совместно добиваться передачи сирийского химического оружия под международный контроль.