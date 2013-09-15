Обама отверг упреки в нерешительности относительно удара по Сирии

Обама первоначально принял решение провести военную операцию против Сирии в ответ на предполагаемое использование режимом президента Башара Асада химического оружия 21 августа в пригородах Дамаска.

Однако затем президент США неожиданно обратился за одобрением военной операции в конгресс. Затем Обама изменил курс в ответ на российские предложения передать сирийское химическое оружие под международный контроль, и в субботу Россия и США представили план ликвидации сирийского химоружия, сообщает РИА Новости.

По словам Обамы, его подход может выглядеть "не очень плавным, дисциплинированным и линейным", однако он работает.

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"Я в меньшей степени озабочен политикой стиля. Я намного больше озабочен тем, чтобы проводить правильную политику", — заявил Обама.

По его словам, в результате политических решений последних недель США оказались "в лучшей позиции". "Моей целью в ходе всего процесса было не допустить повторения того, что случилось 21 августа. Есть вероятность добиться, чтобы этого больше не случилось", — заключил Обама.