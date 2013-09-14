Если дипломатия потерпит неудачу, США готовы действовать - Обама

Но Обама предупредил, что США пока не отказываются от возможности силовых действий против Сирии.

"Я приветствую прогресс, достигнутый США и Россией на наших переговорах в Женеве. Это является важным, конкретным шагом на пути к цели по передаче сирийского химоружия под международный контроль, чтобы в конечном счете уничтожить его", - говорится в заявлении Обамы.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского президента, международное сообщество ожидает от режима президента Сирии Башара Асада соблюдения публично взятых обязательств, которые включают присоединение к конвенции по запрещению химического оружия.

Обама также сказал, что продолжит дипломатическое давление на Сирию и не исключает возвращения к силовому сценарию. "Мы добились важного прогресса, но остается еще больше работы. США продолжат работать с Россией, Великобританией, Францией, ООН и другими, чтобы добиться верификации процесса, и чтобы были последствия в случае, если режим Асада не будет придерживаться согласованных сегодня рамок. И если дипломатия потерпит неудачу, США по-прежнему готовы действовать", - заявил президент США, который отложил военный удар по Сирии после инициативы России.

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Обама подчеркнул, что США не сомневаются в том, что 21 августа под Дамаском применили химическое оружие именно сирийские власти. "Использование химического оружия где бы то ни было в мире - это оскорбление человеческому достоинству и угроза безопасности людей по всему миру. Мы обязаны оставить нашим детям мир, свободный от страха перед химическим оружием. Сегодня важный день в процессе достижения этой цели", - заключил Обама.