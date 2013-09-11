Смертность в Польше в 2013 году грозит побить рекорд

Такие цифры являются худшим показателем после окончания Второй мировой войны в 1945 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

Согласно данным Главного статистического управления, за первые шесть месяцев 2013 года в Польше родилось 183 тысячи детей, что на 9 тысяч меньше, чем за аналогичный период 2012 года. Число смертей увеличилось на 7,6 тысячи - до 202 тысяч.

"Если эта тенденция сохранится и во II полугодии, то число смертей превысит число рождений на 40 тысяч. Это худший показатель после войны. После 1945 года убыль населения фиксировалась в Польше в 2002, 2004 и 2005 годах, но тогда смертность лишь немного превысила рождаемость", - отмечает издание.

Эксперты считают, что поляки не решаются заводить детей, потому что боятся кризиса, безработицы, чувствуют неуверенность в будущем.

Демограф Крыстына Иглицкая считает важным фактором эмиграцию молодежи на Запад в поисках работы. Старение населения также способствует ухудшению демографических показателей.

Польша в настоящее время находится на 212 месте в списке из 224 стран по рождаемости. На одну польку в среднем приходится всего 1,32 ребенка.