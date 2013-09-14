Пять драгоценных кубков украли из музея США за 3 минуты

Похищенные кубки относятся к 1903, 1905, 1914 и 1923 годам и, по словам директора музея Кристофера Дрэгона, представляют собой "невосполнимую ценность".

По словам лейтенанта полиции Джона Кэйтона вор проник внутрь, отключив сигнализацию и взломав замок. На то, чтобы разбить стеклянные витрины и вынести награды, расположенные в двух разных залах, ему понадобилось всего 3 минуты, сообщает Russia Today со ссылкой АР.

В Музее скачек собрана большая коллекция наград, выигранных более чем 400 жокеями, тренерами и лошадьми, экипировки наездников, а также изобразительного искусства, посвящённого лошадям и конному спорту.

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Как рассказали работники музея, украденные кубки сделаны из золота и серебра, а один, марки «Тиффани», украшен полудрагоценными камнями. Их стоимость сейчас устанавливается. Сообщается, что 10 месяцами ранее 14 золотых и серебряных наград на сумму $300 тыс. исчезли из Зала славы в городе Гошен, включая 18-каратный золотой кубок, выигранный в 1902 году кобылой по кличке Лу Диллон, считающейся одной из лучших рысаков в истории конного спорта.