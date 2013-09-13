В иракской мечети прогремел взрыв: 28 человек погибло, десятки - ранены

По данным местных властей, как минимум 40 прихожан получили ранения различной степени тяжести. Информация о числе погибших и раненых уже подтверждена врачами местной больницы.

Об этом по информации Associated Press сообщает Lenta.ru.

Ответственность за взрыв никто пока на себя не взял, однако обычно за взрывами в суннитских мечетях стоят шиитские боевики, мстящие за аналогичные теракты в шиитских мечетях.

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В последние месяцы в Ираке почти каждую пятницу происходят теракты против прихожан суннитских и шиитских мечетей. Боевики-сунниты оправдывают эти действия террором со стороны государства, находящегося под контролем шиитов. Взрывы в суннитских мечетей являются местью шиитов за своих погибших.

Правоохранительные органы Ирака пока ничего не могут противопоставить террористам вне зависимости от их вероисповедания.