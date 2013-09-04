В Багдаде прогремело 11 взрывов: десятки убитых и сотни раненных

В общей сложности вечером 3 сентября в шиитских пригородах Багдада взорвались 11 бомб, в результате чего погибли 40 человек и пострадали еще около 100 человек. Взрывные устройства были заложены в магазине с мороженым, на рынках и в мечетях. Еще 10 человек погибли в результате взрывов, которые прошли ранее в тот же день, передает Lenta.ru.

Ответственность за нападения пока никто на себя не взял. Однако, как известно, подобные атаки, направленные против шиитов, обычно осуществляет "Аль-Каеда".

Между тем, МИД Ирака распространил сообщение, согласно которому в результате взрывов погибли всего 9 человек. Как пишет AFP, министерство часто приводит сильно заниженные оценки численности жертв атак. При этом данные, которые появляются в СМИ, ведомство называет выдуманными. Так, в августе МИД раскритиковал "сфабрикованные новости и ошибочную статистику".

Днем ранее, 2 сентября, в результате двух атак на членов суннитского вооруженного движения "Сахва" погибли 12 человек.

Движение "Сахва" было организовано после того, как США договорились с шейхами иракских суннитов о поддержке в борьбе с "Аль-Каедой". С 2008 года группировка контролируется шиитским правительством Ирака и получает от него зарплату. В результате на бойцов "Сахвы" часто нападают другие сунниты, считающие их предателями.

За последние несколько месяцев уровень насилия в Ираке резко возрос, достигнув максимума с 2008 года. Сунниты, недовольные своим положением религиозного меньшинства, совершают нападения на шиитов, которые пришли к власти после свержения Саддама Хусейна. Нападения организуют различные суннитские группировки, включая "Аль-Каеду".

По данным AFP, с начала 2013 года в Ираке погибли не менее 3900 человек. Только в июле жертвами терактов стали более тысячи человек. Большинство атак приходится на Багдад.