Подозреваемого во взрывах у мечети в Англии украинца обвиняют в убийстве

По данным полиции графства Западный Мидленд, арестованному мужчине инкриминируют убийство мусульманина Мохаммеда Салима, совершенное 29 апреля.

Салим получил ножевое ранение в спину, когда вышел из Зеленой мечети в Бирмингеме, в результате чего скончался.

Имена арестованных пока не разглашаются, их делом занимается антитеррористическое подразделение британской полиции.

"Дело о терроризме"

Панихида по Мохаммеду Салиму состоялась в Зеленой мечети 13 июля. Похороны неоднократно откладывали, поскольку возникла необходимость проведения повторного вскрытия.

Двое украинцев 22-х и 25-х лет были задержаны детективами, расследовавшими взрывы возле мечетей в городах Уолсол и Типтон, а также попытку совершить взрыв возле мечети в Вулверхемптоне.

Семья погибшего была проинформирована о новых обстоятельствах в расследовании убийства.

"Расследование убийства Мохаммеда Салима на данный момент ведет Следственный отдел Западного Мидленда, который занимается уголовным делом о терроризме", - сообщил помощник начальника полиции Маркус Билл.

Ранее Вестминстерский магистратский суд выделил антитеррористическому подразделению дополнительные семь дней на допрос подозреваемых по делу о взрывах возле мечетей.

ВВС Україна