Генсек ООН проведет экстренную пресс-конференцию по Сирии

Источник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке уточнил, что речь на ней пойдет о ситуации вокруг Сирии.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

"Пресс-конференция генерального секретаря состоится в 11.30 по местному времени", - говорится в сообщении пресс-службы.

В свою очередь источник в штаб-квартире ООН рассказал, что "на пресс-конференции, которая созывается в срочном порядке, пойдет речь о ситуации, касающейся Сирии".

Ранее стало известно, что со специальным заявлением по Сирии выступит МИД РФ. В последние дни западные страны, прежде всего США, открыто заговорили о планах провести военную операцию против Дамаска, обвиняя власти Сирии в применении химоружия. Дамаск отрицает это.