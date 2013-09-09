У британского премьера могли украсть документы с планами ударов по Сирии

Как пишет Daily Mirror со ссылкой на одного из пассажиров поезда, премьер-министр оставил свой красный чемодан с ключами внутри и ушел. При этом, отмечает издание, вокруг не было охраны, а надпись "Премьер-министр" на кейсе мог увидеть любой пассажир.

К счастью для Кэмерона, никто не предпринял попыток украсть чемодан. Издание отмечает, что в нем могла находится информация о планах военных ударов по Сирии.

Один пассажир удивился, что никто не остановил его, когда он попытался сфотографировать кейс Кэмерона.

По его словам, он искал в поезде свободное место, когда увидел Кэмерона в вагоне-ресторане. Пройдя несколько вагонов, он заметил кейс премьер-министра.

"Я бы мог повредить чемодан и убежать с ним. Я уверен, что это бы легко сошло мне с рук. Но вместо этого я просто сделал фотографию", - рассказал пассажир.

Издание отмечает, что это не первый случай рассеянности Кэмерона. Однажды премьер-министр оставил свою восьмилетнюю дочь Нэнси в пабе после обеда, за что был серьезно раскритикован другими политиками.