"Русский Брейвик" получил пожизненное заключение

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«Приговором суда Виноградову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», - говорится сообщении.

Следствием и судом установлено, что утром 7 ноября 2012 года Виноградов на почве личных неприязненных отношений к неопределенному кругу лиц и потребности к самоутверждению вошел в офис фармацевтической компании, в которой он работал, и произвел множество выстрелов из принадлежащих ему карабинов в своих коллег. В результате трое мужчин и две девушки скончались на месте происшествия. Еще один мужчина скончался в больнице. Лишь одной потерпевшей удалось остаться в живых. Виноградов был задержан сотрудниками безопасности компании, которые услышали выстрелы.

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Отмечается, что, несмотря на то, что Виноградов был задержан на месте преступления, следствию предстояло провести огромный объем работы, чтобы установить истинные мотивы и предпосылки, способствующие совершению столь жесткого преступления.

Сообщается, что, проанализировав полученные доказательства, следствие пришло к выводу, что Виноградов готовился к преступлению на протяжении длительного времени. Решение осуществить показательную расправу над коллегами возникло на почве разрыва отношений с девушкой, которая работала в соседнем отделе. Как установили следователи, именно желание самоутвердиться на почве банальной любовной неудачи мотивировало его на совершение этих безжалостных преступлений. Только взяв оружие в руки, Виноградов почувствовал себя мужчиной, как он сам потом признался в ходе допроса. При этом ключевым условием его плана являлось то, что его бывшая девушка должна была видеть жестокую расправу над беззащитными коллегами.

«На протяжении года он готовился к преступлению - купил два 12-калиберных охотничьих ружья «Вепрь» и «Бенелли», боеприпасы, 8 магазинов, специальную экипировку, лазерный прицел и даже прошел обучение в клубе по спортивной стрельбе, чтобы научиться стрелять более точно и прицельно. Можно представить себе, что уже тогда Виноградов вместо мишеней в прицеле видел испуганные лица своих коллег», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в этой трагедии, унесшей 6 жизней, могло быть значительно больше жертв, если бы не смелый поступок одного из коллег потерпевших Юрия Марченко, который смог обезвредить Виноградова, воспользовавшись тем, что у него закончились патроны в одном из ружей. Как рассказал Виноградов на допросе, он планировал использовать все 150 патронов, которые взял с собой в тот день. И как он признался позже - единственное, о чем он жалеет, что убил недостаточно «генетического мусора», как он назвал людей в своем манифесте, опубликованном накануне в Интернете.