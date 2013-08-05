В Москве начинается судебный процесс над «русским Брейвиком»

Как сообщает "Эхо Москвы", обвинения Дмитрию Виноградову предъявлены по нескольким статьям уголовного кодекса.

В первую очередь, за убийство двух и более лиц и покушение на убийство.

В ноябре прошлого года Виноградов в офисе аптечной компании Ригла, где работал юристом, расстрелял из карабинов своих коллег. Трое мужчин и две женщины скончались на месте, еще один раненный позже скончался в больнице.

Кроме того, обвинение Виноградову предъявили за человеконенавистнический манифест, который он разместил на своей странице в социальной сети, - правоохранители усмотрели в этом тексте призывы к экстремизму.

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В ходе следствия подсудимого признали вменяемым.

Виноградову грозит пожизненное заключение.