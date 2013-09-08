В Ватикане состоялся 100-тысячный молебен против войны в Сирии (фото)

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Понтифик предложил провести всемирный день поста и молитвы за мирное разрешение конфликта 1 сентября после того, как США объявили о намерении провести военную операцию против Сирии. На призыв Франциска откликнулись не только рядовые прихожане церкви, но и лидеры таких католических стран, как Венесуэла и Боливия.

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"В этот вечер я прошу Бога, чтобы христиане и наши братья и сестры других вероисповеданий, а также каждый добрый человек с силой прокричали: насилие и война никогда не ведут к миру. Война всегда означает неспособность жить в мире, это всегда поражение для человечества", - сказал Франциск во время службы, длившейся пять часов.

Мероприятие было изначально заявлено Ватиканом как религиозное, а не политическое. Тем не менее, в начале службы в многотысячной толпе были видны флаги Сирии и плакаты с антивоенными лозунгами.

Президент США Барак Обама добивается от конгресса одобрения военной операции против Сирии в связи с событиями 21 августа, когда, по данным американской разведки, погибли более 1,4 тысячи человек. Власти Сирии неоднократно заявляли, что не применяли химическое оружие.