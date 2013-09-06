Полиция Нидерландов мобилизовала крыс на борьбу с преступностью

10:52, 06 сентября 2013
Мир
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Голландская полиция мобилизовала крыс на борьбу с преступностью. В Роттердаме их используют для обнаружения следов пороха. 

sfasa

Полицейские говорят, что у этих грызунов очень хорошо развит нюх, что помогает легче и быстрее находить подозреваемых с огнестрельным оружием, сообщает Euronews

Эффективность данного метода, по словам местных экспертов, составляет от 95 до 100 процентов.

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