Полиция Нидерландов мобилизовала крыс на борьбу с преступностью
10:52, 06 сентября 2013Мир
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Голландская полиция мобилизовала крыс на борьбу с преступностью. В Роттердаме их используют для обнаружения следов пороха.
У крыс хорошо развит нюх / Фото: dic.academic.ru
Полицейские говорят, что у этих грызунов очень хорошо развит нюх, что помогает легче и быстрее находить подозреваемых с огнестрельным оружием, сообщает Euronews.
Эффективность данного метода, по словам местных экспертов, составляет от 95 до 100 процентов.
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