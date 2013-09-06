Полиция Нидерландов мобилизовала крыс на борьбу с преступностью

Полицейские говорят, что у этих грызунов очень хорошо развит нюх, что помогает легче и быстрее находить подозреваемых с огнестрельным оружием, сообщает Euronews.

Эффективность данного метода, по словам местных экспертов, составляет от 95 до 100 процентов.