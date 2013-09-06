Иран отомстит США за атаку на Сирию - СМИ

Об этом 6 августа пишет The Wall Street Journal.

Атаковать посольства должны будут вооруженные группировки иракцев, которые поддерживают Иран. Соответствующий приказ, как уточняет издание, им поступил от руководства элитных иранских войск, Корпуса стражей исламской революции, передает Лента.ру.

Также, по данным американских спецслужб, к атаке на посольства готовятся в «Хизбалле». Их целью может стать представительство США в Бейруте.

Американские власти, пишет газета, уже подготовились к возможной эвакуации своих дипломатов. Для этих целей США использует свои корабли, сосредоточенные в Средиземном и Красном море.